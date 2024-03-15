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13:04, 15 марта 2024Экономика

В «М.Видео» прокомментировали сообщения о блокировке импорта бытовой техники

В «М.Видео» опровергли сообщения о блокировке импорта бытовой техники в Россию

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В «М.Видео — Эльдорадо» опровергли сообщения о блокировке параллельного импорта иностранными производителями бытовой техники. Коммерческий директор группы Олег Муравьев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в магазинах сети не наблюдается проблем с поставками продукции зарубежных брендов.

Муравьев уточнил, что в магазинах сети «М.Видео — Эльдорадо», напротив, наблюдается расширение ассортимента продукции иностранных брендов, включая Tefal. В настоящее время проблем с поставками зарубежной продукции в их группе не наблюдают. В ретейлере также отметили, что в магазинах и онлайн-каналах продаж группы за последнее время фиксируется расширение ассортимента продукции от Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta).

В сети фиксируют рост ассортимента продукции и других зарубежных марок, включая Carrera, Hi, Realme, Tecno, TCL, Haier, Hisenser и Xiaomi. За последние несколько лет на российском рынке также выросла доля новых брендов, в первую очередь из Китая, Турции и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пояснил Муравьев.

О трудностях с поставками в Россию продукции ряда зарубежных брендов ранее сообщала газета «Коммерсантъ». Речь шла в том числе о бытовой технике Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta. В частности, утверждалось, что компании начали подписывать с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники и бытовой техники в Россию.

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