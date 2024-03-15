В Совфеде согласились со словами главы церкви Англии о Макроне

Член Совфеда Пушков согласился со словами главы Англиканской церкви о Макроне

Член Совета Федерации России Алексей Пушков поддержал слова духовного главы Церкви Англии в Британии, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего французского президента Эммануэля Макрона в том, что тот «несет бедствие». Своим мнением сенатор поделился в Telegram.

Он процитировал высказывание архиепископа, назвавшего Макрона «сомнамбулой, несущей бедствие». «Весьма точная формулировка», — заявил Пушков.

Он указал, что французский лидер не думает о последствиях, когда рассуждает о возможной отправке иностранных войск на Украину, в том числе в Одессу. «Словно у него сон разума, или разум похоронен под толстым слоем самолюбования и амбиций...», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что Макрон в конце февраля в узком кругу присутствующих высказался после бокала виски о возможной отправке военных страны на Украину. По данным издания Le Monde, политик в Елисейском дворце заметил, что ему «придется послать некоторых ребят в Одессу».