«Мне придется послать ребят в Одессу». Во Франции раскрыли, что говорил Макрон о войсках на Украине после стакана виски

Le Monde: Макрон обсуждал отправку войск в Одессу с лета 2023 года

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля в узком кругу присутствующих высказался после бокала виски о возможной отправке военных страны на Украину, о чем сообщает французское издание Le Monde.

По данным газеты, Макрон в Елисейском дворце высказался, что ему «придется послать некоторых ребят в Одессу».

Макрон «непринужденно» заявил об отправке французов в Одессу

Газета рассказала, что поздним вечером 21 февраля в портретном зале Елисейского дворца (резиденции президента Франции) произносил речь в ходе чествования и введения в Пантеон славы Мелине и Мисака Манушян, членов французского сопротивления в годы нацистской оккупации страны, армян по происхождению. «Эммануэль Макрон произносит тост, держа в руке стакан виски. (...) Президент республики вдумчив», — пишут авторы, указав, что причиной задумчивости Макрона являлась ситуация вокруг Украины.

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Указывается, что эти слова Макрон произнес «непринужденно, перед горсткой гостей». Кого именно имел в виду президент и с какой целью хотел бы это сделать, не сообщается.

Через несколько дней Макрон высказался об отправке войск на Украину публично

Слова о том, что нельзя исключать отправку военных стран ЕС или НАТО на Украину, Макрон произнес публично уже через несколько дней, 26 февраля.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Le Monde напомнила, что это вызвало «международный протест», указав на реакцию лидеров других государств и ряда политиков во Франции. Авторы посчитали, что Макрон за несколько месяцев «перешел из лагеря голубей в стан ястребов». «Каким далеким кажется июнь 2022 года, когда Макрон предложил не “унижать Россию”! Президент Франции теперь хочет войти в число сильнейших союзников Украины, готовых предоставить Киеву неограниченную поддержку, чтобы обеспечить поражение Москвы», — добавляет Le Monde.

По данным газеты, идея об отправке французских военных на Украину возникла летом 2023 года на фоне провала украинского контрнаступления.

Слова Макрона вызвали широкий скандал

Макрон по итогам саммита в Париже по поддержке Украины не исключил того, что в будущем туда будут направлены войска. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — указал он.

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Однако союзники и Франции, и Украины отвергли такие планы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что у альянса нет плана отправить свои войска на Украину.

Против такой идеи практически сразу высказались также Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Венгрия, Германия, США, Канада, Италия, Испания и другие страны.