Макрон выразил намерение отправить военных в Одессу

Le Monde: Макрон заявлял о необходимости отправить французских военных в Одессу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости отправить французских военных в Одессу, сообщает Le Monde.

«В любом случае, в наступающем году мне придется отправить некоторых ребят в Одессу», — говорил политик еще 21 февраля.

Также Le Monde сообщило, что идея об отправке французских военных на Украину возникла у руководства Франции летом 2023 года на фоне провала украинского контрнаступления.

26 февраля Макрон не исключил, что Франция и другие страны ЕС могут отправить свои войска на Украину.

