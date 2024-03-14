План по отправке войск появился у Франции после одного события на Украине

Le Monde: отправка войск на Украину рассматривалась Францией из-за неудач ВСУ

Во Франции план об отправке войск на Украину рассматривался с лета 2023 года на фоне срыва контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Le Monde.

«В этот период возможность отправки сухопутных войск становится опцией, которую в наивысшей секретности начинают изучать французские власти. О ней упоминали на совещании по безопасности в Елисейском дворце 12 июня 2023 года», — сообщает издание.

Появление планов по отправке войск именно в это время связано с тем, что летом 2023 года «ВСУ пали перед российской обороной», несмотря на надежды Франции на успех украинского контрнаступления.

По словам бывшего министра юстиции Франции Франсуа Байру, президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен слабостью украинских войск.

В конце февраля Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Высказывание французского президента не поддержали в Европе.