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16:43, 15 марта 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp на Android появится функция блокировки при помощи пароля

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы Android появится новая функция, которая позволит устанавливать блокировку приложения с помощью различных методов аутентификации, в том числе пароля. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp выпустит опцию, которая позволит разблокировать приложение с помощью отпечатка пальца, идентификации лица или пароля. «Ранее эта опция была доступна только с биометрической аутентификацией, ограничивая пользователей, которые предпочитали альтернативные методы или чьи устройства не имели биометрических датчиков», — отметили в WABetaInfo.

Улучшенная функция блокировки приложений доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из магазина приложений Google Play. В ближайшие дни опция будет доступна широкому кругу пользователей.

Ранее стало известно, что пользователям WhatsApp станет доступна возможность упоминать контакты в обновлениях статуса. Отмечалось, что новая функция находится в стадии разработки.

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      Олег Давыдов
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