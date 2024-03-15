Врач назвал неочевидный признак инфаркта

Врач Мясников заявил, что нехватка воздуха может свидетельствовать об инфаркте

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что нехватка воздуха может свидетельствовать о возможном инфаркте. Выпуск, в котором медик назвал неочевидный признак сердечного приступа, доступен на платформе «Смотрим».

«Оказывается, за два дня [до сердечного приступа] примерно у половины были какие-то признаки инфаркта, а за сутки было у 80 процентов. Обрати вы тогда внимание за сутки, может, человек бы и выжил», — отметил доктор. В частности, специалист рассказал, что симптомом инфаркта может быть нехватка воздуха без очевидных на это причин.

«У нас в посольстве человек спортивный 60-летний бегал, играл в футбол», — вспомнил Мясников и добавил, что у мужчины случился приступ с летальным исходом на приеме у врача. «Он ходил и говорил: "Давайте окно откроем, что-то душно, не хватает воздуха", а было и так холодно», — привел ведущий пример ситуации, когда стоило обратить внимание на симптом недуга.

Ранее Мясников назвал еще один неочевидный признак инфаркта. Он отметил, что зачастую люди недооценивают опасность тошноты, хотя иногда она может быть симптомом сердечного приступа.