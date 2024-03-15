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14:51, 15 марта 2024Россия

Явка на выборах президента России превысила 10 процентов

ЦИК: явка на выборах президента России превысила 10 процентов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Явка на выборах президента России к 14:37 по московскому времени первого дня голосования превысила 10 процентов. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

В ходе предыдущих выборов главы государства, которые состоялись в 2018 году и проходили в один день, явка к 10 часам утра по московскому времени составляла 16,55 процента, к полудню — 34,72 процента, к 17:00 — 51,9 процента. А после обработки 99,83 процента протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.

Ранее 15 марта сообщалось, что в селе Нутэпэльмен на Чукотке зафиксировали стопроцентную явку на выборы главы государства.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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