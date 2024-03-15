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12:25, 15 марта 202469-я параллель

На Чукотке зафиксировали стопроцентную явку на выборы

В селе Нутэпэльмен на Чукотке зафиксировали стопроцентную явку на выборы
ЦиклВ России выбирают президента

Фото: Александр Шимоткин / ТАСС

В селе Нутэпэльмен на Чукотке зафиксировали стопроцентную явку на выборы главы государства. Об этом сообщает Telegram-канал регионального избиркома.

«У нас отличная новость из УИК 36! В селе Нутэпэльмен за четыре часа проголосовало 100 процентов избирателей», — говорится в сообщении.

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На прошлых выборах президента России в 2018 году в чукотском селе Краснено также была зафиксирована стопроцентная явка избирателей. Там на тот момент проживало 40 человек.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются: действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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