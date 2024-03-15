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14:25, 15 марта 2024Силовые структуры

Задержание и допрос готовившего теракты в Брянске россиянина попали на видео ФСБ

ФСБ показала видео задержания и допроса мужчины, готовившего теракты в Брянске

Задержание и допрос члена украинского легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) попали на видео ФСБ. Ролик публикует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На кадрах видно, как силовики ведут злоумышленника в машину. На допросе он признается, что прибыл на территорию Брянской области, чтобы заложить взрывчатку по заданию куратора из подразделения Вооруженных сил Украины. По его указанию мужчина забрал пакет с двумя ведрами, наполненными компонентами самодельного взрывного устройства, в Кирове, которые нужно было собрать и установить в оговоренных местах.

О задержании 21-летнего жителя Краснодарского края, который заложил взрывные устройства в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры в Брянске, стало известно ранее 15 марта. Против него возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

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      Олеся Мицкевич
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