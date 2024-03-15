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13:51, 15 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Брянске

ФСБ задержала члена легиона «Свобода России» за подготовку терактов в Брянске

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала члена украинского легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) за подготовку терактов в Брянске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанный — 21-летний житель Краснодарского края. По заданию украинской организации он готовил теракты в Брянске, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку перед выборами президента России. Россиянин забрал из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.

Против юноши возбудили дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку взрывчатых веществ или взрывных устройств и за приготовление к террористическому акту.

Ранее стало известно, что в Белгородской области ФСБ задержала гражданку России, готовившую диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб.

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      Екатерина Кашурникова
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