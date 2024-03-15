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12:28, 15 марта 2024Силовые структуры

Россиянку задержали за подготовку к диверсии по заданию украинских спецслужб

Под Белгородом ФСБ задержала россиянку за подготовку диверсии по заданию Украины
СюжетДиверсии в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгородской области ФСБ задержала гражданку России, готовившую диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, женщину задержали с поличным. Она приобрела взрывное устройство и собиралась подорвать железнодорожные пути, которые проходят по территории Белгородской области.

Возбуждено дело по статьям о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств и о подготовке к теракту. Теперь гражданке грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Тюменской области ФСБ задержала подозреваемого в разглашении гостайны российского полицейского. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сотруднику правоохранительных органов грозит до четырех лет лишения свободы.

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