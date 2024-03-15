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10:38, 15 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемого в разглашении гостайны российского полицейского

В Тюменской области ФСБ задержала полицейского за разглашение гостайны

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Тюменской области ФСБ задержала подозреваемого в разглашении гостайны российского полицейского. Об этом в пятницу, 15 марта, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Ura.ru.

По версии следствия, полицейский, осознавая возможную уголовную ответственность, умышленно разгласил служебную информацию, относящуюся к гостайне. В отношении задержанного завели уголовное дело. Сотруднику правоохранительных органов грозит до четырех лет лишения свободы.

15 марта сообщалось, что в Пензе следователи завели уголовное дело в отношении 58-летнего охранника торгового центра (ТЦ) «Горизонт», который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе.

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      Владимир Седов
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