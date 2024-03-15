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13:08, 15 марта 2024Мир

Захарова сравнила скорости поиска принцессы и «Новичка» в Лондоне

Захарова: в Лондоне быстро находят только «Новичок», а не принцессу Уэльскую

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Лондоне пытаются отыскать принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, однако там быстро находят только «Новичок» и «руку Москвы». Так ситуацию с «пропажей» монаршей особы из публичного пространства прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вообще в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы". На это требуется дня 2-3. А все, что надо "не найти", ищут долго», — сравнила она скорости раскрытия преступлений в Британии.

Дипломат рассказала, что британская общественность переживает за принцессу Уэльскую, которая, по информации Кенсингтонского дворца, долгое время находилась на лечении в больнице. Однако «в пике традиционного британского таблоидного шабаша» СМИ заполнили заголовки о пропаже принцессы и сокрытии правды о ее состоянии, отметила дипломат.

Ранее Захарова напомнила о долгах Румынии перед Россией после требований вернуть золотой запас. По ее словам, Румыния пытается навесить на Россию свои «фантомные долги» вековой давности, чтобы исправить экономическую ситуацию в стране.

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      Виктория Кондратьева
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