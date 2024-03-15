Женщина родила ребенка с 10-сантиметровым хвостом

В Китае родился мальчик с 10-сантиметровым хвостом

В Китае женщина родила ребенка с отростком в форме хвоста в области ягодиц. Об этом пишет Metro.

Китайский педиатр доктор Ли поделился кадрами редкого случая в интернете. Он показал похожее на хвост 10-сантиметровое образование в области поясницы и ягодиц новорожденного мальчика и добавил, что аномалия может быть следствием нарушений в развитии плода. Врач также заподозрил у младенца состояние, которое называют синдромом привязанного спинного мозга. Это нарушение, при котором спинной мозг «привязан» к окружающим тканям, что приводит к ограничению его движения. Обычно спинной мозг свободно двигается внутри позвоночного канала, но при этом синдроме он становится закрепленным и не может свободно перемещаться. Впоследствии снимок МРТ подтвердил подозрения педиатра.

Синдром привязанного спинного мозга может впоследствии приводить к различным неврологическим проблемам и расстройствам. При этом удалять «хвост» нельзя.

Ранее сообщалось, что в Мексике родилась девочка с шестисантиметровым хвостом. Врачи смогли успешно удалить его.

