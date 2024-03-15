Житель российского региона прискакал на избирательный участок на коне

Житель Ленинградской области в костюме гусара прискакал на коне проголосовать

Житель Ленинградской области пришел голосовать на избирательный участок в гусарском костюме. Об этом сообщил Леноблизбирком в Telegram-канале.

Уточняется, что мужчина был в образе графа Николая Оржицкого. В честь него была названа деревня Оржицы. Идея этого образа принадлежит главе администрации поселения, воплотить ее в жизнь помогли сотрудники местного Дома культуры.

По информации администрации Ломоносовского района, мужчина поздравил с важным событием и других избирателей Оржицкого сельского поселения. Кроме того, мужчина подарил цветы председателю участковой комиссии.

«Благородный граф на вороном коне посетил выборы в Оржицах… Неожиданный визит благородной особы подарил местным жителям множество положительных эмоций и ярких фотографий», — написала администрация Ломоносовского района.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий лидер страны Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.