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10:21, 18 марта 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев ответил на критику КВН

Кадр: страница «Артемий Лебедев» во ВКонтакте

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил на критику КВН. Об этом он высказался в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев отреагировал на высказывание журналистки Ксении Собчак о том, что из-за КВН юмор стал проще. Она предположила, что монологи известных советских сатириков Михаила Жванецкого, Аркадия Райкина и других не пользовались бы популярностью у современной аудитории.

Блогер не согласился с мнением о том, что КВН испортил аудиторию. «Если им (зрителям — прим. «Ленты.ру») нравится больше быстрый юмор, если им нравятся короткие ржачные шутки, то после этого им, наверно, сложно слушать вот эту долгую, занудную советскую нудятину, которая (...) работала на полном безрыбье», — заявил Лебедев. Он уточнил, что выступления сатириков были востребованы из-за того, что в юморе не было альтернативы и конкуренции.

Ранее Собчак в интервью блогерше Карине Мурашкиной высказала мнение о том, что телеигра испортила вкус нескольких поколениям слушателей и зрителей. Из-за этого, уточнила журналистка, современные зрители не приняли бы выступления Жванецкого и Райкина, так как те показались бы им слишком долгими и сложными для восприятия.

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      Мария Большакова
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