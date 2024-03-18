Клава Кока появилась на публике в мини-юбке с глубоким разрезом

Певица Клава Кока в мини-юбке с разрезом вышла на сцену реалити-шоу «Конфетка»

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) в откровенном наряде вышла на сцену музыкального реалити-шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница предстала перед зрителями в мини-юбке с вышивкой и глубоким разрезом и приталенном блестящем пиджаке синего оттенка с объемными плечами. Также звезда надела обнажающую живот белую блузку с бантом на шее и сапоги ниже колен на платформах и каблуках.

Кроме того, артистка выбрала в качестве аксессуаров солнцезащитные очки в сиреневой оправе и серьги-подвески и уложила волосы в ретроприческу.

Ранее Кока в откровенном образе посетила пресс-завтрак премии МУЗ-ТВ — 2024. Она примерила прозрачный сиреневый корсет с прикрывающими грудь чашками.