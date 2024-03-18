На Украине рассказали об отчаянном шаге матерей будущих призывников

Аналитик Кущ: украинки стали вывозить своих сыновей за границу

Украинки стали покидать страну вместе с сыновьями подросткового возраста, рассказал киевский аналитик Алексей Кущ в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что женщины готовятся к переезду заранее: примерно за год начинают выбирать страну, ищут там работу, жилье и место, где будут учиться дети. По его словам, им приходится прощаться с пожилыми родителями, не зная наверняка, увидятся ли они снова.

Эксперт также добавил, что, переехав за границу, украинки, как правило, вынуждены устраиваться на низкоквалифицированную работу, несмотря на то, что многие из них имеют высшее образование.

Ранее на Украине допустили пополнение мобилизационного резерва женщинами в случае трудностей с комплектованием Вооруженных сил страны. Предполагается, что призвать на службу можно три миллиона украинок.