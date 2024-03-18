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10:05, 18 марта 2024Путешествия

Пассажирский самолет сел мимо взлетной полосы и разбился

Два человека пострадали при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет разбился в Демократической Республике Конго и попал на видео. Подробностями поделился портал Yabisonews.

Лайнер Cetraca Aviation Service следовал из Гомы в Бутембо в воскресенье, 17 марта. Во время посадки пилоты промахнулись мимо взлетной полосы, и борт сел на грунт, получив значительные повреждения.

На опубликованных кадрах видно, что самолет завалился на бок, его фюзеляж погнулся, а сидения в салоне выворочены. В результате крушения пострадали два человека. Расследование крушения продолжается.

В США у самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines в полете оторвалась часть внешней обшивки. На борту находились 139 пассажиров и 6 членов экипажа.

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      Мария Борисова
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