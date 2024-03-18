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09:10, 18 марта 2024Экономика

В Крыму собрались заменить систему SWIFT взаимозачетами

Постпред Крыма Мурадов заявил о разработке замены системы SWIFT взаимозачетами

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Власти Крыма разрабатывают локальную замену системы по обслуживанию международных платежей SWIFT, чтобы полуостров мог торговать со всем миром. Об этом заявил постпред региона при президенте России Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

По его словам, альтернативой должна стать определенная форма взаимозачетов, в рамках которой банки разных стран регулируют баланс на взаимно открытых счетах. Мурадов считает, что схемой заинтересуются в Африке и Латинской Америке.

Механизм, который собираются ввести, позволит зарубежным партнерам из дружественных стран не бояться попасть под вторичные санкции и не уклоняться от работы на крымском направлении, считает Мурадов. В настоящее время эти проблемы не решены.

Описанная схема является одной из разновидностей бартера, потому что не предполагает переводы денежных средств, а строится на равном количестве товаров, переданных пулами торговых партнеров из обеих стран. Российские власти давно уже призывают активнее использовать бартер в международных расчетах, однако пока тот не очень популярен.

В конце января компании, ведущие внешнюю торговлю, получили инструкцию по бартерным операциям за авторством Минэкономразвития. В ней прописаны этапы расчетов, их виды и преимущества, а также предложены типовые формы контрактов. При этом в ведомстве не указывали, что считают бартер альтернативой SWIFT.

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      Платон Щукин
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