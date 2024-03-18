Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:35, 18 марта 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за покушение на бабушку и дедушку

В Новосибирской области суд арестовал мужчину за покушение на бабушку и дедушку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирской области суд арестовал 23-летнего местного жителя, который напился и напал с ножом на бабушку и дедушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение») УК РФ.

Обвиняемый жил вместе с бабушкой и дедушкой в одном из сел Коченевского района. По версии следствия, вечером 14 марта
он выпил и поссорился с пожилыми людьми, которые сделали ему замечание из-за его аморального поведения и злоупотребления спиртным. В результате мужчина взял нож и начал бить им 70-летнюю бабушку и 72-летнего дедушку. Потерпевшие оказали активное сопротивление, что спасло им жизнь. После этого пенсионеры также получили квалифицированную помощь сотрудников медицинского учреждения.

Ранее в Якутии суд приговорил 32-летнего местного жителя к шести с половиной годам колонии строгого режима за покушение на знакомого.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      На самой длинной железной дороге России остановлено движение. С рельсов сошли 20 вагонов поезда

      В США заявили о бесполезности обученных НАТО бойцов ВСУ на Украине

      Пришедшая в форму после родов Линдси Лохан высказалась о препарате для похудения

      МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах президента России

      В ДНР высказались о пределах «санитарной зоны» на Украине

      Ученые предложили начать есть самых больших питонов в мире

      Минздрав назвал число погибших от обстрелов Белгородской области за неделю

      Россиянина арестовали за покушение на бабушку и дедушку

      Раскрыта судьба залитых зеленкой в Москве бюллетеней

      Япония отправит на Луну двух астронавтов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше