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13:04, 18 марта 2024Силовые структуры

Россиянину дали 12 лет за совершенные 24 года назад изнасилование и расправу

Под Тюменью дали 12 лет мужчине, изнасиловавшему и убившему девушку в 1999 году

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Тюменской области приговорили к 12 годам и месяцу лишения свободы 42-летнего местного жителя, изнасиловавшего 19-летнюю девушку и расправившегося с ней 24 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 24 апреля 1999 года на территории детского сада на улице Половинской в Кургане сотрудники нашли девушку без признаков жизни. В то время правоохранителям не удалось установить личность подозреваемого. Однако в 2023 году в результате тщательного анализа и исследования улик, изъятых в 1999 году, следователи установили круг общения потерпевшей. Они назначали множество молекулярно-генетических исследований и смогли вычислить фигуранта. Выяснилось, что ранее он проживал в Курганской области, а в сентябре 2023 года был задержан в Якутии, куда уехал на заработки. После задержания он рассказал все подробности, совершенного им преступления.

Весной 1999 года россиянин пригласил девушку на встречу, на веранде детского сада изнасиловал ее, а затем стал душить ремнем. После он уехал из Кургана и скрывался в разных регионах России.

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      Екатерина Кашурникова
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