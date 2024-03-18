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19:38, 18 марта 2024Силовые структуры

Российские подростки ограбили два магазина и попали на видео

В Екатеринбурге подростки за сутки ограбили два магазина

В Екатеринбурге подростки в возрасте 13-14 лет за сутки ограбили два магазина. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как юноши в балаклавах проникают в магазин и с третьей попытки вырывают кассу. Отмечается, что они попадали в продуктовые точки, разбивая окна камнями. Их не интересовали еда и напитки. Ущерб магазинам составил 100 тысяч рублей.

На ограбление подростки тратили около 30 секунд, чтобы успеть до приезда группы быстрого реагирования.

Ранее стало известно, что полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в попытке ограбления православного храма в Краснодаре.

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      Екатерина Кашурникова
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