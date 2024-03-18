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06:15, 18 марта 2024Путешествия

Турецкая авиакомпания после скандалов упростила условия полетов для россиян

Компания Turkish Airlines упростила условия полетов для россиян после скандалов

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines после череды скандалов упростила условия полетов для россиян и граждан других стран на рейсы в Южную Америку. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство напомнило, что в начале марта на сайте авиаперевозчика были указаны правила «дополнительного контроля» в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу. Однако, по последним данным, эти пункты отсутствуют.

Ранее сообщалось, что на рейсах в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки. В частности, компания оставляла за собой право отказать пассажирам с «чистым паспортом», а также путешественникам, которые летят на долгий срок без багажа. По некоторым данным, таким образом компания снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров.

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      Марина Совина
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