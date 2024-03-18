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00:50, 19 марта 2024Мир

Южная Корея подвергла сомнению версию Украины о событиях в Буче

Министр обороны Южной Кореи подверг сомнению версию Украины о событиях в Буче

Фото: Daniel Bernard / Unsplash

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик подверг сомнению версию Украины о событиях в Буче. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки», — сказал он.

Также глава ведомства раскритиковал действия России в конфликте с Украиной. Он отметил, что правительство Республики Корея осуждает происходящее и считает, что это «не должно происходить».

В апреле 2022 года власти Украины и ряд иностранных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность Российской армии к событиям в Буче. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли военнослужащие Вооруженных сил России. В Министерстве обороны РФ назвали подобные обвинения провокацией.

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      Марина Совина
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