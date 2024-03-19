Адвоката Трампа арестовали по делу о выборах 2020 года

Адвокат Трампа Ламберт арестована по делу о выборах 2020 года

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Стефани Ламберт арестована по обвинению в незаконном доступе к машинам для голосования в штате Мичиган после президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает NBC News.

«Стефани Ламберт была арестована маршалами США после слушаний по поводу возможных санкций против нее за распространение конфиденциальных электронных писем от Dominion Voting Systems», — отмечается в материале издания.

Авторы также обращают внимание, что система подсчета голосов Dominion Voting Systems стала одним из центральных сюжетов в слухах о фальсификациях на президентских выборах 2020 года. Ламберт предпринимала попытку получить доступ к данным машинам для голосования в штате Мичиган, из-за чего ей было предъявлено обвинение в уголовном правонарушении. До этого она подавала иск по непризнанию выборов в данном штате.

Ранее Трамп заявил, что евреи, которые голосуют за Демократическую партию США, «ненавидят Израиль и свою религию». Таким образом он прокомментировал недавние призывы лидера демократов в Сенате Чака Шумера сменить руководство Израиля из-за действий в Газе.