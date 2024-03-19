Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 19 марта 2024Мир

Адвоката Трампа арестовали по делу о выборах 2020 года

Адвокат Трампа Ламберт арестована по делу о выборах 2020 года

Фото: Dieu-Nalio Chery / Reuters

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Стефани Ламберт арестована по обвинению в незаконном доступе к машинам для голосования в штате Мичиган после президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает NBC News.

«Стефани Ламберт была арестована маршалами США после слушаний по поводу возможных санкций против нее за распространение конфиденциальных электронных писем от Dominion Voting Systems», — отмечается в материале издания.

Авторы также обращают внимание, что система подсчета голосов Dominion Voting Systems стала одним из центральных сюжетов в слухах о фальсификациях на президентских выборах 2020 года. Ламберт предпринимала попытку получить доступ к данным машинам для голосования в штате Мичиган, из-за чего ей было предъявлено обвинение в уголовном правонарушении. До этого она подавала иск по непризнанию выборов в данном штате.

Ранее Трамп заявил, что евреи, которые голосуют за Демократическую партию США, «ненавидят Израиль и свою религию». Таким образом он прокомментировал недавние призывы лидера демократов в Сенате Чака Шумера сменить руководство Израиля из-за действий в Газе.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности об обвале грунта на руднике в Приморье

      В России выросла доходность вкладов в юанях

      В Приамурье следователи возбудили дело из-за обрушения на руднике

      Шестилетняя россиянка упала в трехметровый колодец рядом с домом

      Стало известно о возможном возвращении всеобщей воинской повинности в Европе

      Илон Маск рассказал о депрессии и приеме лекарств

      Расправившаяся шесть лет назад с сожителем россиянка попала под суд

      Обнаружен самый массивный суперкластер галактик

      Дубль Овечкина помог «Вашингтону» вернуться в зону плей-офф НХЛ

      Сырский раскрыл приоритетную задачу на должности главкома ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше