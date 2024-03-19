Американцев заподозрили в помощи ВС РФ при подготовке ударов по Украине

Atlantic: ВС России покупают спутниковые данные у компаний США для ударов по ВСУ

ВС России сотрудничают с американскими частными компаниями в сфере спутниковых данных при подготовке ударов по Украине. Они получают необходимые снимки за несколько тысяч долларов, пишет издание The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник.

По мнению собеседника издания, спутниковые снимки Россия использует для дальних атак с помощью крылатых ракет, являющихся самыми дорогими среди видов неядерного оружия. По заказу американские спутники делают снимки местности, и через несколько дней или недель ВС РФ направляют туда ракету. После они могут заказать еще один снимок для оценки нанесенного ущерба, полагает источник.

Такое предположение появилось, поскольку между сделанными снимками и следовавшими за ними ударами было слишком много совпадений. За неделю 2 апреля 2022 года, по данным собеседника, фотографии украинского аэродрома под Миргородом запрашивались девять раз, а в указанную дату Россия нанесла по нему ракетный удар. Через неделю изображение было заказано снова.

Аналогичные запросы наблюдались перед атакой на Львов 26 марта 2022 года и перед ударом по Киеву в начале 2024 года. Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко также высказала в беседе с изданием подозрения на тему того, что Россия использует снимки со спутников в военных целях, а американцы готовы предоставить их за плату.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие атаковали место проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.