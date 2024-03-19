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19:23, 19 марта 2024Мир

Норвегия ввела отличные от ЕС санкции против России

Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций, который отличается от мер ЕС

Фото: Khaled al-Hariri / Reuters

Норвегия ввела новые санкции против России, однако они частично отличаются от мер Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Норвегии.

Как отметил глава МИД Эспен Барт Эйде, новые антироссийские ограничения соответствуют целями двенадцатого и тринадцатого пакетов ЕС, а именно введению запретов на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.

Уточняется, что данные рестрикции вступают в силу 19 марта.

Ранее Норвегия поставила на Украину 350 защитных комплектов на случай ядерных угроз. Глава управления по радиационной и ядерной безопасности страны Пер Странд напомнил, что Осло долгое время помогал Киеву в укреплении ядерной безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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