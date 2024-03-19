Норвегия ввела отличные от ЕС санкции против России

Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций, который отличается от мер ЕС

Норвегия ввела новые санкции против России, однако они частично отличаются от мер Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Норвегии.

Как отметил глава МИД Эспен Барт Эйде, новые антироссийские ограничения соответствуют целями двенадцатого и тринадцатого пакетов ЕС, а именно введению запретов на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.

Уточняется, что данные рестрикции вступают в силу 19 марта.

Ранее Норвегия поставила на Украину 350 защитных комплектов на случай ядерных угроз. Глава управления по радиационной и ядерной безопасности страны Пер Странд напомнил, что Осло долгое время помогал Киеву в укреплении ядерной безопасности.