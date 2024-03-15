Норвегия отправила на Украину средства для защиты от ядерных угроз

Норвегия поставила на Украину 350 защитных комплектов на случай ядерных угроз

Глава норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что страна направила Украине средства для защиты на случай ядерных угроз. Его слова приводит РИА Новости.

«Недавно Норвегия поставила 350 комплектов защитных костюмов, комбинезонов, противогазов, перчаток и бахил», — отметил Странд. Он добавил, что страна долгое время помогала Киеву в укреплении ядерной безопасности.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло пожертвует сумму, равную 1,6 миллиарда норвежских крон на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах.

1 марта представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш анонсировал скорую поставку на Украину первой партии боеприпасов в рамках инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

