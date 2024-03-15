Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:15, 15 марта 2024Мир

Норвегия отправила на Украину средства для защиты от ядерных угроз

Норвегия поставила на Украину 350 защитных комплектов на случай ядерных угроз

Фото: Toru Yamanaka / Reuters

Глава норвежского управления по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что страна направила Украине средства для защиты на случай ядерных угроз. Его слова приводит РИА Новости.

«Недавно Норвегия поставила 350 комплектов защитных костюмов, комбинезонов, противогазов, перчаток и бахил», — отметил Странд. Он добавил, что страна долгое время помогала Киеву в укреплении ядерной безопасности.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло пожертвует сумму, равную 1,6 миллиарда норвежских крон на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах.

1 марта представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш анонсировал скорую поставку на Украину первой партии боеприпасов в рамках инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

      В ДНР полицейские по горячим следам задержали разбойника

      В Петербурге нашли уникальное место

      Шольц заявил об использовании доходов с активов России для вооружения Украины

      Еврокомиссия задумалась об ограничении поставок сельхозпродукции из России

      Внешность 69-летнего Джеки Чана напугала поклонников

      Названы способы отличить депрессию от обычного эмоционального спада

      Путин раскрыл подробности боев с украинскими ДРГ под Белгородом и Курском

      МакSим отреагировала на новость о прекращении концертной деятельности

      МОК сделал заявление о критериях допуска россиян до Олимпиады-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше