Пленный офицер ВСУ заявил о нежелании воевать за украинскую власть

Гагин: пленный офицер ВСУ Ткач заявил, что им незачем воевать за киевскую власть

Сдавшийся в плен лейтенант 59-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Ткач заявил о сознательности решения своего подразделения сдаться и о желании остаться в России, поскольку им незачем воевать за украинскую власть. Об этом РИА Новости сообщил военный советник главы ДНР Ян Гагин.

Гагин сообщил, что военнослужащие 59-й бригады в составе 18 человек сдались в плен в районе Георгиевки, куда направлялись для ротации.

«Было принято решение сдаться в плен. Я вышел на связь с россиянами, и вот мы все сдались, весь мой взвод. Я не считаю себя предателем родины, однако я несу ответственность за свое подразделение, за своих людей и не хочу, чтобы из-за моего неправильного решения они все погибли», — заявил офицер в видеозаписи, предоставленной Гагиным.

Ткач добавил, что его подразделение приняло решение не претендовать на обмен, потому что, по его словам, их подразделение не ожидает ничего хорошего на Украине: «Нас либо посадят, либо снова отправят на убой. Нам незачем воевать за эту власть».

Ранее стало известно об активной сдаче в плен солдат ВСУ в районе Работино. Оператор БПЛА 70-го полка с позывным Доктор рассказал, что охотно сдаются в плен в основном мобилизованные, потому как им не хочется находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА.