Правительство Чехии отказалось отправлять военнослужащих на Украину

Минобороны Чехии сообщило, что не намерено отправлять военнослужащих на Украину

Правительство Чехии заявило, что отказалось и не намерено отправлять военнослужащих на Украину. Оно опровергло ранее поступившие сообщения об этом, передает ЧТК со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

О том, что в первых числах апреля намечена отправка чешских солдат на Украину, заявил лидер оппозиционного движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура.

Минобороны Чехии не только назвало его слова ложью, но и отметило, что, по законодательству республики, ни один чешский солдат не может быть направлен за границу без согласия обеих палат парламента.

Ранее стало известно о поисках Чехией снарядов для Украины еще до начала СВО. Отмечается, что Прага начала предпринимать усилия незадолго до начала конфликта два года назад и в значительной степени обошла бюрократию НАТО и Европейского союза (ЕС).