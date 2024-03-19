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00:22, 20 марта 2024Мир

Правительство Чехии отказалось отправлять военнослужащих на Украину

Минобороны Чехии сообщило, что не намерено отправлять военнослужащих на Украину

Фото: Global Look Press

Правительство Чехии заявило, что отказалось и не намерено отправлять военнослужащих на Украину. Оно опровергло ранее поступившие сообщения об этом, передает ЧТК со ссылкой на пресс-службу минобороны республики.

О том, что в первых числах апреля намечена отправка чешских солдат на Украину, заявил лидер оппозиционного движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура.

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Минобороны Чехии не только назвало его слова ложью, но и отметило, что, по законодательству республики, ни один чешский солдат не может быть направлен за границу без согласия обеих палат парламента.

Ранее стало известно о поисках Чехией снарядов для Украины еще до начала СВО. Отмечается, что Прага начала предпринимать усилия незадолго до начала конфликта два года назад и в значительной степени обошла бюрократию НАТО и Европейского союза (ЕС).

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      Марина Совина
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