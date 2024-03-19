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13:17, 19 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на Кубани объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что во вторник, 19 марта, местами в северо-восточных районах российского региона ожидается пожароопасность четвертого класса.

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Спасатели призвали гостей и жителей Кубани соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС напомнили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев в лесах.

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее в марте аэропорт Сочи запросил ввести для себя режим открытого неба на три ближайших года. Нововведение позволило бы иностранным компаниям летать транзитом через авиагавань в третьи страны. В списке государств, на которые будет распространяться режим, оказались Сирия, Иордания, Оман, Саудовская Аравия, Ливан и Кувейт.

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      Фариза Бацазова
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