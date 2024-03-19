Россиянин нашел 300-килограммовый метеорит и выставил его на продажу за миллионы

Один из крупнейших в России метеоритов выставили на продажу за 14 млн руб

Житель Волгоградской области нашел огромный метеорит весом почти 300 килограммов и выставил его на продажу. За свою находку он просит 14 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито», передает издание «Блокнот Волгоград».

Продавцом оказался житель Краснослободского городского поселения Среднеахтубинского района. В объявлении он указал, что камень носит гордое название ракетного полигона в Астраханской области «Капустин Яр» и зарегистрирован в международном бюллетене метеоритов, признанном мировым сообществом. Кроме того, метеорит обследован ученым-минерологом Виктором Шарыгиным.

«Хондрит класса L/LL 6. Редкий. Переходной формы с низким содержанием металла. Вес космического тела 275 килограммов. Покрыт корой плавления и ремаглиптами. Целый (без распилов)», — говорится в объявлении.

Продавец уточнил, что метеориты данного класса довольно редкие, в мире насчитывается всего пара десятков подобных экземпляров. Также, по его утверждению, тело космического происхождения входит в пятерку крупнейших метеоритов, обнаруженных на территории России за последние 150 лет.

По данным издания, в 2021 году житель Волгоградской области по имени Сергей обнаружил большой камень во время раскопок на территории бывшего хутора в Ахтубинском районе Астраханской области. Хондрит назвали по одноименному ракетному полигону, единственному объекту поблизости. Однако большая часть метеорита находилась в земле, и россиянину удалось откопать его лишь в апреле 2023 года.

Как подчеркивает издание, объявление о продаже метеорита за 14 миллионов висит с 28 февраля, покупатель до сих пор не найден. За эту цену в центре Волгограда можно приобрести квартиру в элитном ЖК.

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