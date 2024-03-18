В России редкую монету эпохи Николая I выставили на аукционе

В России редкую монету эпохи Николая I продадут за 150 миллионов рублей

В России редкую монету эпохи Николая I продадут за миллионы рублей. Об этом пишет «Культуромания».

«Рейхелевский» артефакт, названный по имени художника-медальера Якова Рейхеля, представляет собой серебряную монету с портретом императора. Аукционный дом «Редкие Монеты» оценил лот, выпущенный в 1845 году, в 150 миллионов рублей.

Кроме того, на торги будут выставлены редкие монеты раннего периода Петра I, коллекции рублей в технике «пруф» (технология чеканки монет улучшенного качества — прим. «Ленты.ру»), а также советские и античные монеты. Отмечается, что нумизматический очный аукцион состоится в субботу, 30 марта.

Ранее сообщалось, что уникальные монеты времен Золотой Орды обнаружили в горах Ингушетии.