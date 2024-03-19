Россиянина оштрафовали на полмиллиона рублей за оправдание терроризма

В Петербурге мужчина выплатит 500 тысяч рублей штрафа за оправдание терроризма

Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга Максима Пруса к штрафу в 500 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина признан виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганда терроризма»)

По данным суда, фигурант разместил на своей странице в социальной сети комментарий в поддержку и оправдание деятельности запрещенной в России террористической организации.

ТАСС уточняет, что речь идет о «Русском добровольческом корпусе» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Ранее сообщалось, что в Норильске арестовали 19-летнего жителя за призывы к террористической деятельности.

