Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:14, 19 марта 2024Силовые структуры

Россиянка пыталась вывезти в Китай дневник главного пропагандиста Третьего рейха

В Хабаровске у женщины изъяли дневник министра пропаганды гитлеровской Германии

Фото: Reinhard Krause / Reuters

В Хабаровске таможенники изъяли у 39-летней россиянки дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, сотрудники сканировали багаж женщины и заметили там запрещенное в России печатное издание «Дневники 1945 года. Последние записи» (книга признана Минюстом экстремистским материалом, запрещена к перемещению, в том числе и для физических лиц, как на ввоз, так и на вывоз), представляющее собой фрагмент коллекции рукописей главного пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса.

Отмечается, что россиянка выезжала в Китай через пункт пропуска Покровка. Она рассказала, что литературу перевозила для личного чтения и не знала, что она запрещена. Против женщины возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.3 («Несоблюдение запретов на вывоз товаров») КоАП РФ. Материалы дела уже переданы в суд.

Ранее стало известно, что в Петербурге таможенники задержали мужчину на границе с Эстонией с силиконовыми лицами.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      Директор Валерия Леонтьева раскрыл планы артиста после ухода со сцены

      Зюганов анонсировал встречу лидеров парламентских фракций с Путиным

      Полковник высказался об итогах первого месяца Сырского на посту главкома ВСУ

      Тысячи детей решили вывезти из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

      Известная телеведущая получила гражданство России

      Пашинян обсудил вопрос мира с Азербайджаном с генсеком НАТО

      Лепс выиграл суд у подрядчиков своей компании по продаже закусок

      Пушилин заявил о продвижении России по всей линии фронта в ДНР

      После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали 18 человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше