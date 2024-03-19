Россиянка пыталась вывезти в Китай дневник главного пропагандиста Третьего рейха

В Хабаровске у женщины изъяли дневник министра пропаганды гитлеровской Германии

В Хабаровске таможенники изъяли у 39-летней россиянки дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, сотрудники сканировали багаж женщины и заметили там запрещенное в России печатное издание «Дневники 1945 года. Последние записи» (книга признана Минюстом экстремистским материалом, запрещена к перемещению, в том числе и для физических лиц, как на ввоз, так и на вывоз), представляющее собой фрагмент коллекции рукописей главного пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса.

Отмечается, что россиянка выезжала в Китай через пункт пропуска Покровка. Она рассказала, что литературу перевозила для личного чтения и не знала, что она запрещена. Против женщины возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.3 («Несоблюдение запретов на вывоз товаров») КоАП РФ. Материалы дела уже переданы в суд.

Ранее стало известно, что в Петербурге таможенники задержали мужчину на границе с Эстонией с силиконовыми лицами.