В очереди на въезд в Россию из Латвии собрались более 1,7 тысячи автомобилей

ФТС России: в очереди на въезд из Латвии собрались более 1,7 тысячи автомобилей

Более 1,7 тысячи грузовых автомобилей собрались в очереди на въезд в Россию из Латвии. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС), передает РИА Новости.

На пункте пропуска Бурачки (Терехово) в Псковской области в очереди на въезд в Россию стоят 1350 грузовых автомобилей, на пункте пропуска Убылинка (Гребнево) собралось 380 грузовиков.

При этом за сутки на этих пунктах пропуска оформлено 256 грузовых автомобилей.

Ранее депутат Сейма Латвии Чеславс Батна заявил, что в бюджете республики не хватает денег на постройку бункеров на границе с Россией и Белоруссией. По его словам, создание оборонительных укреплений должен профинансировать Европейский союз.