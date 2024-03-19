В ООН прокомментировали заявления об отправке французских войск на Украину

Представитель ООН Хак призвал к деэскалации на фоне заявлений о войсках Франции

ООН призывает к деэскалации на Украине на фоне заявлений об отправке войск Франции на Украину. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Хак прокомментировал заявления о возможной отправке французского контингента на Украину. Он заявил, что пока не обладает информацией, чтобы подтвердить или опровергнуть сообщения о планах французского руководства.

«У меня нет конкретного комментария об этом. Но мы призываем все страны делать все возможное для деэскалации ситуации», — заявил представитель ООН. Он также отказался подробно комментировать сообщения.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на высокопоставленного европейского источника о планах лидеров ЕС обсудить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. По его словам, в этом вопросе Евросоюзу необходимо не устанавливать красных линий.