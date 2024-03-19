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12:58, 19 марта 2024Экономика

В России спрогнозировали ценовые войны на авторынке

«Автодом»: из-за стагнации авторынка в РФ могут начаться «ценовые войны»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На российском авторынке могут начать «ценовые войны» автопроизводителей в случае сохранения ключевой ставки Центробанка на текущем уровне. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

Эксперт объяснил, что ключевая ставка является одной из главных причин роста или стабилизации цен. Если регулятор оставит ее без изменения, то авторынок может столкнуться со стагнацией. В случае сохранения ставки на текущем уровне «мы можем увидеть не просто нормализацию цен, но и ценовые войны производителей», отметил Ольховский. Если же Банк России смягчит монетарную политику, цены на автомобили могут вырасти пропорционально платежеспособному спросу, добавил он.

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Ольховский спрогнозировал также подорожание автомобилей, проходящих таможенное оформление в странах ЕАЭС. По его словам, это произойдет из-за введения нового порядка расчета платежа за ввоз транспортных средств. Сейчас машины, вввозимые через таможню Кыргызстана, стоят в России на 30 процентов меньше, чем продаваемые официальным дилером, подчеркнул эксперт. На долю этого сегмента импорта на отечественном авторынке приходится около 12-15 процентов от всех поставок в РФ.

Ранее аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что по итогам февраля суммарное число выданных в России автокредитов достигло рекордной за три года отметки более чем в 104 тысячи займов. В последний раз столь высокие показатели на отечественном рынке фиксировались в апреле 2021 года. В сравнении с январским показателем февральский вырос на 29,1 процента.

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