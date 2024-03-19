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09:35, 19 марта 2024Силовые структуры

Заявившая о домогательствах посла Швейцарии россиянка получила условный срок

Суд в Москве дал 4 года условно переводчице, заявившей о домогательствах посла

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы дал четыре года колонии условно бывшей переводчице посольства Швейцарии в Москве Наталье Полуэктовой, заявившей о домогательствах посла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Женщину признали виновной в особо крупном мошенничестве. С нее также взыскали 4,8 миллиона рублей в пользу посольства.

По данным следствия, в 2018 году Полуэктова обратилась с заявлением в полицию, в котором сообщила о домогательствах со стороны посла Ива Россье. Мужчина опроверг эти обвинения, а потерпевшая вскоре уволилась. После этого представители посольства написали заявление на экс-переводчицу, обвинив ее в незаконном оформлении медицинских страховых выплат на 4,5 миллиона рублей.

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