Адвокат Ассанжа усомнился в реальности сделки с властями США

Адвокат: не видим готовности США предложить сделку Ассанжу

Адвокат Джулиана Ассанжа Барри Поллак усомнился в реальности сделки с властями США. Письменное заявление защитника опубликовано РИА Новости.

«Нам не продемонстрировали никаких признаков того, что министерство юстиции намерено урегулировать дело. США продолжают с прежней настойчивостью добиваться экстрадиции на основании всех 18 обвинений, которые чреваты для него тюремным заключением на срок до 175 лет», — говорится в заявлении Поллака.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Минюст США рассматривает возможность смягчения обвинений против основателя WikiLeaks, в обмен Ассанжу придется признать вину.

С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции в США, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находится в тюрьме Белмарш в Лондоне.