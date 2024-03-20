США решили рассмотреть возможность смягчения обвинений против Ассанжа

WSJ: власти США обсуждают с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений

Минюст США рассматривает возможность смягчения обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом рассказала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что для смягчения наказания Ассанжу придется признать вину. По данным издания, признание могут организовать дистанционно, в таком случае ему не придется покидать Великобританию.

В статье сообщается, что представители американского министерства в течение нескольких месяцев обсуждают возможную сделку с адвокатами Ассанжа.

Ранее стало известно, что высокий суд Лондона рассмотрение последней апелляции Ассанжа на экстрадицию в США.

Дело против Джулиана Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.