Родители по всему миру лишают детей ярких цветов ради популярности в соцсетях. Чем опасны «бежевые мамы»?

Пользователей соцсетей встревожил очередной модный тренд: родители принялись окружать детей вещами исключительно приглушенных оттенков ради собственной популярности и миллионов просмотров. На кадрах этих вирусных роликов запечатлены младенцы в бежевой одежде с бежевыми игрушками в бежевых манежах — в комнатах с бежевыми обоями и приглушенным светом. В ответ на критику хейтеров авторы видео объясняют свой выбор желанием привить чувство стиля ребенку с раннего детства. Кто такие «бежевые мамы» и почему они лишают детей ярких цветов — в материале «Ленты.ру».

Как выглядит жизнь ребенка «бежевой мамы»?

«Бежевыми мамами» (beige moms) называют матерей, которые избавляются от визуального шума в своих домах (в том числе в детских комнатах) с помощью пастельной палитры предметов интерьера и быта. Излюбленным цветом этих женщин (а иногда и их мужей), соответственно, стал бежевый. Им также нравятся приглушенные оттенки коричневого, хаки, пыльно-розовый, лавандовый, белый и кремовый цвета. Таким образом последователи тренда отгораживаются от «неэстетичного» мира и обустраивают собственный уютный уголок спокойствия у себя дома.

Более того, они покупают только экологичные развивающие игрушки и мебель, придерживаются идеального порядка в доме и раскладывают вещи определенным, нарочито аккуратным образом. Даже новогодние елки они устанавливали особые — только искусственные и только нейтральных цветов. Ведь их главное правило гласит: жилье должно выглядеть модно, а ребенок — идеально в него вписываться, чтобы в любой момент можно было снять Reels.

Кадр: видео @_sandra_drz

Так, в одном из роликов под названием «Изучаем цвета с моим грустным малышом» женщина снимает своего ребенка, собирая перед ним «разноцветную» пирамидку. «Голубой, стальной синий, бежевый, цвет румяна, серо-бежевый, шалфеевый, лиловый, персиковый. И это все важные цвета, которые тебе нужно знать», — произносит она.

Почему последователи тренда выбрали именно бежевый цвет?

Вирусные Reels — не единственная цель приверженцев «бежевой идеологии». Для них яркие цвета ассоциируются с бедностью и тревогой, а бежевый — с гармонией и богатством. Ведь любимые инфлюэнсеры давно живут в пастельных интерьерах и с удовольствием демонстрируют их журналистам. Так, например, еще в 2022 году Ким Кардашьян проводила экскурсию по своему особняку для издания Vogue: телезвезда в бежевом платье прошлась по однотонным бежевым комнатам в минималистичном стиле, показала свой бежевый автопарк и даже — бежевую баскетбольную площадку.

1,1 миллиона лайков набрало самое популярное видео на тему beige moms в TikTok

И действительно, одежду бежевых оттенков носят самые состоятельные персоны мира: и знаменитости, и политики, и королевские особы. «Десятилетиями бежевая палитра ассоциировалась с представителями "тихой роскоши" — владельцами "старых денег". Вспомните, например, фильм Энтони Мингелла "Талантливый мистер Рипли", где знаменитая парочка — сын богатейшего бизнесмена Дики Гринлиф и его невеста Мардж Шервуд — то и дело появляются в бело-бежево-молочных образах. В цветотерапии считается, что бежевый символизирует комфорт и расслабленность. А что как не большие финансовые состояния позволяют человеку успокоиться и наслаждаться своей спокойной и размеренной жизнью?» — рассказывает Юлия Ишимова, редактор моды маркетплейса Lamoda.

Бежевые оттенки — это натуральность. Лен, кашемир, шелк с переливом цвета шампанского — это очень благородные и качественные материалы. А за качество нужно платить Юлия Ишимова редактор моды Lamoda

По мнению эксперта, нейтральность палитры — идеальный вариант для тех, кому уже не нужно ничего доказывать. Поэтому демонстративным и кричащим оттенкам они скорее предпочтут немногословный, но респектабельный бежевый. «А еще роскошь побыть в тени, особенно если это тень от зонтика на пляже Лазурного побережья», — говорит она.

Ким Кардашьян демонстрирует свой автопарк Кадр: видео Vogue / YouTube

YouTube-блогерша Алина Мурадимова сравнила аналогичные обыкновенные и экотовары нейтральных оттенков на различных маркетплейсах. Выяснилось, что стоимость последних — в разы выше. Так, цена неокрашенного детского конструктора из дерева на одном из иностранных сайтов составляет почти 90 долларов (8000 рублей), в то время как точно такой же цветной обошелся бы всего в 16,99 доллара (1,5 тысячи рублей). При этом стоимость одинаковых детских костюмов неназванного бренда и вовсе отличается из-за цвета: бежевый представлен по цене 12,99 фунта стерлингов (1000 рублей), а голубой с принтом — за 9,99 фунта стерлингов (900 рублей).

За что в сети возненавидели «бежевых мам»?

«Я более чем уверена, что беж-безумие очень негативно сказывается на развитии и формировании ребенка. В полгода-год для него вся его комната — это просто серое и скучное пятно, у которого нет ни границ, ни акцентов», «На моменте с пирамидкой у меня задергался глаз. А ничего, что у детей зрение развивается по возрасту и для начала им нужно из серого выделять синий и красный? Они этот шалфеевый не видят», «Эти мамы воспринимают своих детей как некий идеальный проект. Если детям не дают никакого выбора сейчас, то их дальнейшая свобода выбора тоже под вопросом», — недоумевали русскоязычные комментаторы под видео Мурадимовой.

Из-за волны негодования в соцсетях к термину beige moms присоединилось прилагательное sad («грустный») — и получились «грустные (или скучные) бежевые мамы»

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли на Неделе моды в Париже в 2023 году Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Иногда тенденция доходит до абсурда: родители перекрашивают игрушки в нейтральные цвета. В TikTok-ролике, который набрал около 10 миллионов просмотров, женщина принесла из магазина игрушечное зеленое дерево из пластика, а затем с помощью баллончика распылила по его поверхности краску приглушенного изумрудного оттенка. Видео тут же вызвало волну критики, поскольку изначально важной концепцией «бежевых мам» была забота о детях и, в частности, покупка игрушек из нетоксичных материалов.

Почему этот тренд опасен для детей?

Отсутствие стимуляции яркими цветами может негативно повлиять на развитие и психологическое благополучие ребенка, считает патопсихолог, специалист по кризисной психологии и поведенческому анализу Василиса Кулешова. Пастельные цвета — обезличенные и практические не вызывают эмоционального отклика, в то время как маленькие дети учатся взаимодействовать с миром, в том числе благодаря запоминанию цветных объектов. Если оттенок не вызывает эмоций, то он вряд ли отложится в памяти.

«Может быть, вы видели разноцветные пирамидки для совсем маленьких детей? В ходе игры они формируют у ребенка представление о том, что, например, красный — это самый большой кружочек, и поэтому его нужно поставить вниз. То есть возникает логика между несколькими характеристиками одного и того же объекта. Ребенку сложнее запомнить размер кружочка, но запомнить его цвет и потом логически связать его с тем, что он самый большой, — он может. Это выстраивает нейронную связь в голове и тем самым развивает его», — утверждает специалистка.

Кулешова отмечает, что более старшим детям предлагают другую игру, стимулирующую уже следующий уровень развития: разложить кубики в ячейки по цветам. Так ребенок учится не только связывать, но и отделять объект от цвета. «Кубик может быть другого цвета и не подойти! Это фрустрирует в какой-то мере, но укрепляет и закаляет. Если ребенок не проходит эти стадии, то его интеллект застревает. Без этого он не ощущает триумфа», — объясняет она.

Фото: Bazuki Muhammad / Reuters

Дети не должны расти в «стерильной» обстановке Василиса Кулешова психолог

По словам эксперта, человечество как вид развивалось в мире, полном разных цветов. «Если зайти летом в лес, то можно увидеть все оттенки зеленого, коричневого, голубого и так далее. Все объекты имеют контрастный оттенок, который остается в памяти. Он не кислотный, а природный, естественный. Эволюционно мы учимся идентифицировать опасность по всем факторам окружающей среды, в том числе — по цветовым. Если человек попадает в местность, где нет ни одного дерева, он делает вывод: значит, здесь ничего не вырастет. Тогда он покидает его в поисках более плодородного, чтобы улучшить качество своей жизни. Ребенок из "бежевого" пространства просто не сможет так мыслить», — говорит психолог.

Маленький ребенок ограничен в словарном запасе, и он пополняет его на протяжении всей жизни. Когда родитель спрашивает, какого цвета кубик, он перебирает в голове все варианты, вспоминает и выбирает нужный. «Память формируется на основе триггера — формы, текстуры, цвета. Среди спокойных оттенков память развивается значительно хуже. Если ребенка попросить показать бежевый кубик, то у него взорвется мозг, потому что все вокруг — одного цвета. Он будет сильно фрустрирован, что усложнит коммуникацию», — рассказывает Кулешова.

Таким образом, нейтральные оттенки влияют и на коммуникативные способности детей. В будущем такой человек будет ограничен в проявлении себя в социуме, ему будет сложно выстраивать общение. «Возможно, он будет замкнут и потерян во взрослом мире. Появится интровертность мышления и даже аутичность. Безусловно, это сказывается на жизни человека в целом», — заключает психолог.

