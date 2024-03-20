Российский миллиардер создал в регионе ферму для оленей

Миллиардер Михаил Грачев создал оленью ферму в Волгоградской области

Российский миллиардер и совладелец ТД «Грасс» Михаил Грачев решил создать оленью ферму в Волгоградской области. Об этом сообщает «Блокнот Камышин».

Уточняется, что местный предприниматель уже завез на ферму в поселке Горный Балыклей 63 самки оленей английской породы. Некоторые из особей сейчас беременны и вскоре должны дать потомство. Кроме того, миллиардер планирует благоустроить территорию вокруг ранчо: сделать хорошие дороги, посадить деревья и создать соответствующую инфраструктуру.

Как пишет источник, Грачев лично посетил поселок и во время визита продегустировал черную икру из осетров, которая также добывается на территории фермы. Предприниматель хочет развивать проект для привлечения в регион туристов.

В декабре 2023 года дирекция заповедников «Земля леопарда» опубликовала фото самца пятнистого оленя, который сменил окрас с наступлением зимы и попал в объектив фотоловушки. По словам специалистов, рыжая с белыми пятнами летняя шкура зимой приобретает темно-серый цвет, а пятна становятся практически незаметными.