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19:24, 20 марта 2024Моя страна

Российский миллиардер создал в регионе ферму для оленей

Миллиардер Михаил Грачев создал оленью ферму в Волгоградской области

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Российский миллиардер и совладелец ТД «Грасс» Михаил Грачев решил создать оленью ферму в Волгоградской области. Об этом сообщает «Блокнот Камышин».

Уточняется, что местный предприниматель уже завез на ферму в поселке Горный Балыклей 63 самки оленей английской породы. Некоторые из особей сейчас беременны и вскоре должны дать потомство. Кроме того, миллиардер планирует благоустроить территорию вокруг ранчо: сделать хорошие дороги, посадить деревья и создать соответствующую инфраструктуру.

Как пишет источник, Грачев лично посетил поселок и во время визита продегустировал черную икру из осетров, которая также добывается на территории фермы. Предприниматель хочет развивать проект для привлечения в регион туристов.

В декабре 2023 года дирекция заповедников «Земля леопарда» опубликовала фото самца пятнистого оленя, который сменил окрас с наступлением зимы и попал в объектив фотоловушки. По словам специалистов, рыжая с белыми пятнами летняя шкура зимой приобретает темно-серый цвет, а пятна становятся практически незаметными.

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      Марк Успенский
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