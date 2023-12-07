В российском регионе сняли сменившего окрас оленя

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал кадры со сменившим окрас пятнистым оленем

Самец пятнистого оленя сменил окрас с наступлением зимы и попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

«Осенью мы показывали вам самца пятнистого оленя на этом же месте. И вы только посмотрите, как у этих копытных меняется окрас в зависимости от сезона!» — говорится в сообщении.

По словам специалистов, рыжая с белыми пятнами «летняя» шкура зимой приобретает темно-серый цвет, а пятна становятся практически незаметными. В конце весы — начале лета олени сбрасывают рога.

Ранее сообщалось, что в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае впервые за 60 лет заметили пятнистого оленя. По словам специалистов, это действительно редкое для заповедника событие, так как указанный вид животных, как правило, не задерживается надолго в лесах Хабаровского края из-за устойчивого снежного покрова.