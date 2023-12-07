Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:03, 7 декабря 2023Моя страна

В российском регионе сняли сменившего окрас оленя

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал кадры со сменившим окрас пятнистым оленем

Фото: Annika Westerholt / Unsplash

Самец пятнистого оленя сменил окрас с наступлением зимы и попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

«Осенью мы показывали вам самца пятнистого оленя на этом же месте. И вы только посмотрите, как у этих копытных меняется окрас в зависимости от сезона!» — говорится в сообщении.

По словам специалистов, рыжая с белыми пятнами «летняя» шкура зимой приобретает темно-серый цвет, а пятна становятся практически незаметными. В конце весы — начале лета олени сбрасывают рога.

Ранее сообщалось, что в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае впервые за 60 лет заметили пятнистого оленя. По словам специалистов, это действительно редкое для заповедника событие, так как указанный вид животных, как правило, не задерживается надолго в лесах Хабаровского края из-за устойчивого снежного покрова.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала украинского агента за теракт на Байкало-Амурской магистрали. Как он готовил взрыв в Северомуйском тоннеле?

      В России нашли озеро с целебной водой

      Решетников признал проблему высокой инфляции в России

      Генпрокуратура России попросила Канаду выдать 98-летнего эсэсовца Гунько

      Обыски в отделе МВД в Петербурге связаны с азербайджанской мафией

      12-летняя россиянка выпала из окна школы

      Раскрыто отношение семьи Брюса Уиллиса к его болезни

      В Москве собрались построить новые мосты

      Экс-ведущий «России 1» объяснил уход с телевидения фразой «унижался ежедневно»

      Пассажирка севшего в поле самолета прокомментировала идею уволить пилотов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости