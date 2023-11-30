В российском заповеднике впервые за полвека заметили пятнистого оленя

Впервые в Большехехцирском заповеднике впервые заметили пятнистого оленя

В Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае впервые за 60 лет заметили пятнистого оленя. Соответствующие кадры фотоловушки были опубликованы на странице учреждения во «ВКонтакте».

По словам специалистов, это действительно редкое для заповедника событие, так как указанный вид животных, как правило, не задерживается надолго в лесах Хабаровского края из-за устойчивого снежного покрова.

«Эти животные зимой питаются опавшими листьями деревьев, но не могут добывать их из-под снега, как другие копытные. А в наших широтах, как известно, снежный покров не просто устойчив. Зачастую он очень глубокий», — рассказал заместитель директора в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин.

Кроме того, ранее в заповедной зоне также обнаружили диких кабанов, рысь, изюбрей, косуль, зайцев, лисиц, осоеда и семейство бурых медведей.

Ранее в Сахаровском парке под Тверью обратили внимание на жадную куницу. На опубликованных в сети кадрах было видно, как животное прыгает и падает с ветки, пытаясь схватить как можно больше лакомства.