Жадная куница в российском парке попала на видео

В Сахаровском парке под Тверью сняли на видео жадную куницу

В Сахаровском парке под Тверью обратили внимание на жадную куницу. Случившееся попало на видео, ролик опубликовала местная жительница во «ВКонтакте».

На снятых кадрах видно, как животное прыгает и падает с ветки, пытаясь схватить как можно больше лакомства. «Темной ночью в снегопад в наш парк пришла куница!» — подписала пост россиянка.

Ранее сообщалось, что в лесах Сочи заметили стадо диких кабанов в поисках пищи. Множество упитанных животных рыли мордами землю и добывали корм. Таким образом им удается достать из почвы корешки, плоды, насекомых и червей.