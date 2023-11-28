Ищущие пищу упитанные кабаны в лесах Сочи попали на видео

Стадо диких кабанов, ищущих пищу, попало на кадры фотоловушки в нацпарке Сочи

В лесах Сочи заметили стадо диких кабанов в поисках пищи. Случившееся попало на видео, кадры фотоловушки опубликовал Сочинский национальный парк в Telegram.

На записи видно, как множество упитанных животных роют мордами землю и добывают корм.

Отмечается, что таким образом кабанам удается достать из почвы корешки, плоды, насекомых и червей. Особую роль в этом процессе играет их голова с сильной шеей, составляющая треть тела, мощные клыки на нижней челюсти, а также 44 зуба, способных перетирать любую пищу.

Известно, что всего в нацпарке Сочи обитает более 1200 особей диких кабанов.

Ранее в Ростовской области под Батайском заметили пять диких кабанов. «Кабаны-братаны в кушерях под Батайском», — говорилось в подписи к фотографии. Комментаторы предположили, что скоро кабаны прибегут в Ростов.