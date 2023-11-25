Россияне заметили «кабанов-братанов»

Россияне заметили под Батайском пять кабанов

В Ростовской области под Батайском заметили пять диких кабанов. Снимок с животными прислал подписчик регионального сообщества во «ВКонтакте».

«Кабаны-братаны в кушерях под Батайском», — говорится в подписи к фотографии. Комментаторы предположили, что скоро кабаны прибегут в Ростов.

В октябре жители Ростова заметили дикого кабана, гуляющего по городу. Животное заметили на улице Турмалиновской, затем кабана видели в парке Донского государственного технического университета. «Брат других пойманных кабанчиков начал кошмарить ростовчан в парке ДГТУ», — говорилось в подписи к снимку