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08:41, 25 ноября 2023Моя страна

Россияне заметили «кабанов-братанов»

Россияне заметили под Батайском пять кабанов

Фото: Unsplash

В Ростовской области под Батайском заметили пять диких кабанов. Снимок с животными прислал подписчик регионального сообщества во «ВКонтакте».

«Кабаны-братаны в кушерях под Батайском», — говорится в подписи к фотографии. Комментаторы предположили, что скоро кабаны прибегут в Ростов.

В октябре жители Ростова заметили дикого кабана, гуляющего по городу. Животное заметили на улице Турмалиновской, затем кабана видели в парке Донского государственного технического университета. «Брат других пойманных кабанчиков начал кошмарить ростовчан в парке ДГТУ», — говорилось в подписи к снимку

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      Варвара Кошечкина
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